FDP-Parteivize Vogel erwartet gutes Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Parteivize Johannes Vogel hat sich mit der Einigung der Ampel-Koalition auf Grundzüge eines künftigen Heizungsgesetzes zufrieden gezeigt. Es werde ein gutes Gesetz werden mit "diesen Vereinbarungen und diesen Leitplanken", sagte Vogel am Mittwoch im Deutschlandfunk. Der bisherige Gesetzentwurf sei hingegen nicht gut gewesen. Deshalb habe es eine "180-Grad-Wende" gebraucht, sagte Vogel.

Der FDP-Politiker stellte klar: "Wir müssen bis 2045 klimaneutral werden." Dies funktioniere mit Technologieoffenheit. "Also alle Technologien, die das leisten können: die Wärmepumpe, Holz in all seinen Formen, Fernwärme in den Städten, wo es das gibt und hoffentlich bald noch mehr gibt, aber eben auch zum Beispiel mit Biogas und Wasserstoff betriebene Gasheizungen."