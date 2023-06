Ein genauer Blick auf die Daten zur US-Inflation von gestern zeigen, dass die US-Notenbank Fed kein Grund zur Beruhigung hat - auch wenn sie die Zinsen heute sehr wahrscheinlich nicht anheben wird. Es war vor allem der Sektor Energie, der die Inflation nach unten drückte, aber die Kerininflation bleibt weiter hoch, nun steigen auch bei Gütern wieder die Preise. Daher dürfte die Fed heute in ihren "Dot Plots" weitere Zinsanhebungen signalisieren - noch wichtiger aber wird, wie Jerome Powell heute auf seiner Pressekonferenz kommunizieren wird, zumal die steigenden Aktienmärkte die Arbeit für die Notenbank nicht einfacher machen. Der US-Leitindex S&P 500 ist nun so überkauft wie seit 2017 nicht mehr, der Tech-Index Nasdaq am Anschlag - bringt die Fed die überfällige Korrekur, oder geht der Bullenlauf weiter?

Hinweise aus Video:

1. Indien: Starkes Konfliktpotenzial mit China trotz BRICS-Partnerschaft

2. Russland: Krieg und Sanktionen fegen den Arbeitsmarkt leer

Das Video "Inflation: Warum die Fed heute aggressiv sein wird!" sehen Sie hier..