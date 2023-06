finlit foundation und Hanseatic Bank starten Finanzbildungsinitiative OhMoney für 13- bis 17-Jährige (FOTO)

Hamburg (ots) -



- finlit foundation und Hanseatic Bank starten neue Finanzbildungsinitiative

OhMoney für Jugendliche der Klassenstufen 7 bis 10

- Durch die Bereitstellung pädagogischer Lehrinhalte werden Lehrkräfte bei der

Vermittlung alltagsnaher Finanzthemen in der Schule unterstützt

- OhMoney bereitet Jugendliche darauf vor, selbstständig finanzielle

Entscheidungen zu treffen und finanzkompetent zu handeln



"Finanzsicher durchstarten" - unter diesem Motto initiiert die finlit foundation

in Kooperation mit der Hanseatic Bank heute ihre neue Bildungsinitiative

OhMoney. Das Ziel: Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren alltagsrelevante

Finanzthemen vermitteln. Um das zu erreichen, unterstützt OhMoney Lehrkräfte der

Klassenstufen 7 bis 10 mit pädagogischen Lehrinhalten bei der Gestaltung von

Unterrichtsstunden. Und kommt damit einem großen Wunsch der Zielgruppe nach,

denn in Deutschland wünschen sich 93 Prozent der Jugendlichen, dass

Finanzbildung in der Schule stattfindet1. Interessierte Lehrkräfte können das

werbefreie Unterrichtsmaterial über die Website http://www.oh-money.de kostenlos

bestellen.