HEIDELBERG stellt Weichen nach erfolgreichem Geschäftsjahr neu

Heidelberg (ots) -



- Gesteckte Ziele im schwierigen konjunkturellen Umfeld im Geschäftsjahr

2022/2023 erreicht, Free Cashflow profitiert von Einmaleffekten

- Neue Strategie mit Zukunftsperspektive: Druck erweitern und neue Märkte

erschließen

- Aus eigener Kraft wachsen: HEIDELBERG startet Wertsteigerungsprogramm zur

Stärkung der Finanzkraft

- Ausblick 2023/2024: Von wirtschaftspolitischen Unsicherheiten geprägt



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im herausfordernden

Geschäftsjahr 2022/2023 ihre gesteckten Ziele übertroffen: Das

Technologieunternehmen erzielte einen Umsatz von 2,435 Mrd. EUR gegenüber 2,183

Mrd. EUR im Vorjahr. Das ist ein Plus von rund 12 Prozent. Das bereinigte

operative Ergebnis stieg von 5,1 Prozent auf 7,2 Prozent. Der Free Cashflow war

mit 72 Mio. EUR positiv, profitierte jedoch von Einmaleffekten. "Wir haben das

abgelaufene Geschäftsjahr in einem herausfordernden Umfeld gut abgeschlossen",

sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Vor dem Hintergrund

weiter steigender Kosten und dem noch niedrigen Profitabilitätsniveau startet

HEIDELBERG ein Wertsteigerungsprogramm." Das Ziel ist, die Finanzkraft des

Unternehmens weiter zu steigern und Investitionen in Wachstumsbereiche zu

erhöhen.





