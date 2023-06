Geburten im 1. Quartal 2023 weiter auf niedrigem Niveau

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 wurden in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen rund 739 000 Kinder geboren. Die Geborenenzahl war damit im

Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 um 5,6 % niedriger und sank

gegenüber dem geburtenreichen Jahr 2021 um 7,1 %. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, blieben die Geburten auch Anfang des Jahres 2023 auf

niedrigem Niveau. Nach vorläufigen Angaben wurden im 1. Quartal 2023 rund 162

000 Kinder geboren. Das waren bisher 4,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum (170

000 Geborene). Ähnlich niedrige Geburtenzahlen hatte es zuvor im jeweils 1.

Quartal der Jahre 2006 bis 2013 gegeben.



Die geringe Geborenenzahl im 1. Quartal 2023 lässt noch keinen Schluss auf das

Jahresergebnis zu. Im langfristigen Vergleich zeigt sich allerdings, dass sich

die Geborenenzahl im 1. Quartal oft ähnlich entwickelt wie im gesamten

Kalenderjahr. Eine niedrige Geburtenzahl im 1. Quartal 2023 dämpft somit die

Erwartungen auf eine Erholung der Geburten im aktuellen Jahr.





Eine der wichtigsten Ursachen für die sinkende Geburtenzahl ist die rückläufige Zahl der Frauen im Alter von Ende 20 bis Ende 30, also der Altersspanne, in der die meisten Kinder geboren werden. Besonders stark wirkt sich derzeit diese Entwicklung in den ostdeutschen Flächenländern aus, wo die entsprechenden Jahrgänge von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre besonders schwach besetzt sind. Auch die Verunsicherung der Bevölkerung durch zahlreiche Krisen könnte sich negativ auf die Familienplanung ausgewirkt haben.

Methodische Hinweise:

Monatliche Ergebnisse für 2022 und 2023 beziehen sich auf die sogenannten Ereignismonate und sind noch vorläufig. Durch die spätere Nachmeldung von Geburten für die vergangenen Monate kann sich die Geburtenzahl im 1. Quartal 2023 noch geringfügig um 2 bis 4 % erhöhen. Die endgültigen monatlichen Ergebnisse für 2022 sowie die Geburtenziffer 2022 werden im Juli 2023 veröffentlicht.