Arcadia Minerals hat einen großen Schritt Richtung Bergbau-Unternehmen getan. Der australische Developer legte die endgültige Machbarkeitsstudie für sein Swanson-Tantal-Projekt in Namibia vor und sicherte sich zudem dank eines strategischen Partners die Finanzierung des Minenbaus! Schon Anfang 2025 soll die Produktion starten.

Es sind schwierige Zeiten für kleine Mining-Unternehmen. Das Markt-Sentiment ist schwierig und zudem ist es nicht leicht, die Finanzierung für eine Mine zu bekommen. Arcadia Minerals hat diese Hürden nun aber genommen. Das australische Unternehmen hat zum einen eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study) für seine Tantal-Projekt Swanson in Namibia vorgelegt.

Demnach liegt der Nachsteuer-NPV von Swanson bei 15,36 Mio. Australischen Dollar bei einem Netto-IRR von 25,4 Prozent. Die Mine soll laut der Studie erst einmal acht Jahre laufen. Allerdings besteht auf dem Projekt die Chance auf eine Expansion der Ressource durch eine weitere Exploration, wie Chairman Jurie Wessels erklärte. Dadurch kann die Lebensdauer von Swanson verlängert werden. Bezogen auf die ersten acht Jahre ergeben sich aber weitere, attraktive Finanzkennzahlen. So läge der durchschnittliche, jährliche Freie Cashflow bei 6,38 Mio. Australischen Dollar.

Allerdings ist davon nicht alles Arcadia Minerals zuzurechnen, denn das Unternehmen hat einen strategischen Partner an Bord geholt. Nach monatelangen Verhandlungen konnte man sich mit HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) auf eine Beteiligung am Swanson-Tantal-Projekt einigen. Das chinesische Unternehmen wird 38 Prozent am Orange River-Pegmatite erhalten. Im Gegenzug wird HeBei die Anlage und die Infrastruktur bauen sowie die Inbetriebnahme einer Multi Gravity Separation Anlage (MGS) durchführen. Bei dieser Inbetriebnahme gibt Arcadia die technischen Spezifikationen vor.

Die Anlage selbst ist für die Verarbeitung von 20.000 Tonnen an Erz pro Monat ausgelegt. Die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen, mit dem Produktionsstart rechnet Arcadia Minerals im ersten Quartal 2025. Zudem wird mit weiteren Abnehmern des Materials verhandelt, laut Unternehmen befindet man sich hier im fortgeschrittenen Stadium. Die ausführliche Machbarkeitsstudie wird das Unternehmen demnächst vorlegen.