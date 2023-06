Heutiger Fed-Zinsentscheid: Sinkende US-Inflation deutet auf Zinspause!?

Der Consumer Price Index (CPI) verzeichnete im Mai einen Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Elf Monate in Folge hat sich die Teuerungsrate in den USA somit abgeschwächt. Im Vergleich zu den 4,9 Prozent im April ist dies ein spürbarer Rückgang. Damit liegt der CPI unter den Prognosen der Wirtschaftsexperten, die laut Refinitiv mit 4,1 Prozent rechneten. Auf Monatsbasis stiegen die Preise um 0,1 Prozent.

Ask 2,26

Ask 2,26

Ask 2,29

Ask 2,29

Marktexperten gingen laut dpa von einer Zinspause aus. Tritt der Fall ein, wäre es die Erste seit einem Jahr. Hintergrund seien die bereits starken Zinsanhebungen, die rückläufige Inflation und die trüben Konjunkturaussichten. Der Leitzins dürfte daher nach Marktmeinung in seiner aktuellen Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent verbleiben, so die dpa weiter.

Die wichtigsten US-Indizes notierten in einer ersten Reaktion höher. Der Dow Jones Industrial Average legte kurz nach der Bekanntgabe um 187 Punkte bzw. 0,6 Prozent zu. Der S&P 500 kletterte um 0,6 Prozent und der Nasdaq Composite notierte um 0,8 Prozent höher. Am deutschen Aktienmarkt drehte der DAX um 0,57 Prozent deutlich ins Plus.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion