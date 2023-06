DAX tritt vor US-Zinsentscheid auf der Stelle

Fast schon euphorische Anleger erwarten heute eine Zinspause der US-Notenbank Fed. Deshalb sollte allein diese Entscheidung nicht wirklich die Kurse bewegen. Was allerdings die Zeit danach angeht und hier insbesondere den Termin der nächsten Sitzung im Juli, darüber gehen die Meinungen an der Börse auseinander. Genau in diesem Punkt liegt heute Abend das Potenzial für Kursausschläge in beide Richtungen.

Etwas Entwarnung gab es gestern von der Inflationsfront. Die Preise in den USA sind im Mai so wenig gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Wenig bedeutet hier allerdings immer noch eine Teuerungsrate von vier Prozent und damit doppelt so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Fed. Dennoch hält sich am Markt hartnäckig die Erwartung, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen wieder senken wird. Dieses Szenario treibt die Kurse am Aktienmarkt weiter nach oben.

Microsofts jüngste Akquisition steht auf der Kippe. Der 69 Milliarden US-Dollar schwere Kauf des Videospieleherstellers Activision Blizzard wird durch die US-Wettbewerbsbehörde blockiert. Grund dafür sei eine Machtstellung auf dem Videospielemarkt, die Microsoft dann darstellen soll. Der Deal wird nun bis zur Anhörung im August auf Eis gelegt. Neben den US-Aufsichtsbehörden hatten sich auch die Wettbewerbsbehörden Großbritanniens gegen einen Zusammenschluss ausgesprochen. Für die EU-Behörden gab es hingegen keinen Anlass einzugreifen. Der Ausgang der Fusion ist damit völlig offen. Die Aktienkurse der beiden Unternehmen dürfte dies zunächst zwar nicht großartig beeinflussen, es bringt aber mehr Unsicherheit, die dann um den Termin der Anhörung für Bewegung sorgen könnte.