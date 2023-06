RBC senkt Ziel für AB Inbev auf 69 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund der Kontroverse um Bud Light dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Brauereikonzerns in Nordamerika um mehr als ein Fünftel sinken, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mit dieser drastischen Prognose zusammenhängende Bewertungsrückgang des Nordamerika-Geschäfts sei aber übertrieben. Der gesunkene Aktienkurs sei daher eine Kaufgelegenheit./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 00:45 / EDT

