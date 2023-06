Nischenparfümmarke ETERNAL JOURNEY bringt „House of Eternal Journey" mit DJ Pierre Ravan auf den Markt

Die Marke hat den Start der Initiative „House of Eternal Journey" für den 15. Juni 2023 angekündigt. Im Rahmen der Kampagne werden alle Genres elektronischer Musikbeiträge von Musikproduzenten aus aller Welt für die „Eternal Journey Playlist" in Erwägung gezogen. Sie werden von dem beliebten Spiritual House DJ-Producer Pierre Ravan ausgewählt.

Pierre Ravan ist einer der World's First Spiritual House DJ-Producer und der Initiator von Eternal Journey. Die drei neu auf den Markt gebrachten Parfüms, die die 24-Stunden des Tages repräsentieren, heißen „Sunrise to Sunset", „Sunset to Midnight" und „Midnight to Sunrise". Sie wurden mit Liebe von Firmenich & Pierre Ravan kreiert.

ETERNAL JOURNEY Parfüms sind in Geschäften in Frankreich, Deutschland, Albanien und Katar erhältlich. Die Marke plant, ihre Präsenz noch in diesem Jahr auf weitere Regionen auszuweiten, darunter Europa, Serbien, Naher Osten, Asien und Nordamerika.

Anlässlich des Starts der Initiative „House of Eternal Journey" sagte Pierre Ravan: „ETERNAL JOURNEY ist eine Nischen-Luxusparfümmarke, die ihre Wurzeln in Luxus, Unterhaltung, Wellness und Wohlbefinden hat." Daher sind wir der Meinung, dass die Musik ein wesentliches Element ist. Mit der initiative „House of Eternal Journey" wollen wir diesen Teil der Marke durch die Einheit des inneren Potenzials aller Künstler noch weiter fördern. Wir möchten diese Plattform schaffen, damit alle Musikproduzenten herauskommen und ihr authentisches Selbst zeigen können."

Er kündigte den Start der neuen Kampagne für Anfang dieses Monats auf dem beliebten Lighthouse Music Festival in Kroatien an.

Die Teilnehmer können sich bei house.theeternaljourney.com einloggen, um ihre Beiträge einzureichen.

