Ark Electronics ernennt Thierry Basse zum Leiter der neuen europäischen Expansion

IRVINE, Calif., 14. Juni 2023 /PRNewswire/ – Electronic Manufacturing Company Ark Electronics hat kürzlich die Eröffnung seiner neuen europäischen Niederlassung in Bordeaux, Frankreich, bekannt gegeben, die von Thierry Basse geleitet wird.

Die Operationsbasis wird Kunden mit End-to-End-Lösungen in den Bereichen Fertigung und Engineering unterstützen, einschließlich hochwertiger PCB Assembly, rationeller Elektronikfertigung und preisgekröntem Design und Engineering. Als VP of Sales and Business Development – Europe Region wird Thierry sowohl mit der North American Führungsgruppe als auch mit den Produktionsteams in China zusammenarbeiten. Thierry verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Welt der Elektronikfertigung und -dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen F&E, NPI, DFX, Account & Global Program Management sowie Marketing & Sales für globale Unternehmen.