Besonders deutlich zog die Produktion von Investitionsgütern an, die zum Vormonat um 14,7 Prozent stieg. Die Herstellung von Vorleistungsgütern sowie von Gebrauchsgütern und von Verbrauchsgütern ging derweil um bis zu 3,0 Prozent zurück./la/bgf/jha/

Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Herstellung im April weniger deutlich zu als von Experten wartet. Der Anstieg betrug 0,2 Prozent. Analysten hatten in dieser Betrachtung ein Plus von 0,7 Prozent auf dem Zettel gehabt.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Produktion in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im April nach dem deutlichen Dämpfer im Vormonat wieder angezogen. Im Monatsvergleich stieg die Gesamtherstellung um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas geringeren Anstieg um 0,9 Prozent erwartet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer