Renningen (ots) - K2 Systems (https://k2-systems.com/) bündelt wieder Stärken:K2 Buddy überwacht Schneelasten, sechs neue Funktionen in der PlanungssoftwareK2 Base, ein digitaler Weiterbildungscampus sowie vier neue Produkte. Getreu demMotto "Connecting Strength" verbindet das Unternehmen innovative Montagesysteme,digitale Technologie und Menschen mit viel Know-how und Energie, um nachhaltigeLösungen für Solaranlagen voranzutreiben.Auf der vom 14. bis 16. Juni 2023 stattfindenden Energiefachmesse "The smarterE" in München präsentiert der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller K2 Systemsauf seinem Messestand A6.280 zahlreiche Neuheiten. Das Messe-Highlight desweltweit aktiven Unternehmens aus Deutschland ist das Monitoring-System K2Buddy, welches die Schneelasten digital überwacht und damit auch eineVerlängerung der Garantie von 12 auf 20 Jahre möglich macht. K2 Systems zeigtaußerdem mit der KI-basierten automatischen Hinderniserkennung und derSchnittstelle zu PV*SOL neue Funktionen in der kostenfreien Software K2 Base,die dem Installateur in der Planungsphase wertvolle Zeit ersparen. Der digitaleWeiterbildungscampus unterstützt darüber hinaus beim Onboarding neuer Kollegenmit Webinaren, Tutorials oder verschiedenen Lernpfaden des K2 Trainings, umspielerisch und schnell Wissen aufzubauen. Weitere Sicherheit für denInstallateur bieten die optimierten Komponenten für eine zuverlässigeBefestigung der großformatigen Hochleistungsmodule. Hinzu kommen zudem vier neueMontagesysteme: Für Fassaden, Gründächer, Carports und das Freiland."Schneller und einfacher durch die neuen Produktentwicklungen und gleichzeitigdigital unterstützt: Mit K2 die Energiewende realisieren - das ist unserAntrieb. Wir sind stolz auf die sehr gute Verfügbarkeit unserer Komponenten undarbeiten stetig an der Verbesserung der Liefertreue. Davon profitieren dieInstallateure, Anlageneigentümer sowie Modul- und Komponentenherstellererheblich. Und genau diese gelungenen stabilen Partnerschaften unterstreichen"Connecting Strength", unser Leitmotiv," sagt Co-Geschäftsführerin KatharinaDavid.Messe-Highlight K2 Buddy: Schneelasten digital überwachenEin Schwerpunkt auf der Messe ist der K2 Buddy(https://k2-systems.com/digitale-services/k2-buddy) . Er überwacht dieSchneelasten auf dem Flach- und Schrägdach digital und in Echtzeit. Das neueMonitoring-System ist die erste Lösung von K2 Systems für das mechanischeMonitoring: Ein Gewichts-Tracker, der rasch unter einem Modul installiert werdenkann, misst die Schneelasten auf den Modulen 24 Stunden am Tag. Das System istbeispielsweise mit dem Smartphone des Anlageneigentümers verbunden und gibt