Skoda Auto gibt auf GREENTECH-Festival Einblicke in innovative Nachhaltigkeitskonzepte seiner Fahrzeuge (FOTO)

> Skoda stellt besonders designtes Enyaq Coupé Respectline aus, das die WerteVielfalt, Fairness und Inklusion zelebriert> Batterieelektrische Modelle Enyaq Coupé RS und Enyaq 80 stehen fürProbefahrten bereitSkoda Auto präsentiert auf dem GREENTECH-Festival in Berlin vom 14. bis 16. Juniinnovative Nachhaltigkeitsideen des Unternehmens. Skoda Auto Vorstand fürBeschaffung Karsten Schnake wird in einer Podiumsdiskussion zum Thema ,Thrivingin a sustainability revolution: How tech and trust can dance together' sprechen.Auf dem Skoda Messestand kann das speziell designte Enyaq Coupé Respectlineerlebt werden, das erstmals vor Publikum gezeigt wird. Zudem können Besucher dasEnyaq Coupé RS und den Enyaq 80 vor Ort Probe fahren.Karsten Schnake, Vorstand für Beschaffung bei Skoda Auto: "Wir alsFahrzeughersteller tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung, weshalb wiruns klare Ziele für die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesetzt haben.Diese haben wir in unserer Next Level - Skoda Strategy 2030 definiert. Auchunsere Kunden legen immer größeren Wert auf Nachhaltigkeit. Bei unserembatterieelektrischen Modell Enyaq nutzen wir recycelte Materialien etwa fürSitzbezüge, Türverkleidungen und Schalldämmung. Das GREENTECH-Festival bietetideale Möglichkeiten zum Austausch von nachhaltigen Ideen und Kennenlernenmöglicher neuer Kooperationspartner."Das inzwischen fünfte GREENTECH-Festival findet vom 14. bis 16. Juni auf demAreal des ehemaligen Berliner Flughafens Tegel statt. Die Plattform richtet sichan Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technologiesowie an die Öffentlichkeit. Das Programm gliedert sich in die Bereiche GTFEXHIBITION, GTF CONFERENCE und GREEN. In diesem fünften Veranstaltungsjahrbeteiligen sich insgesamt mehr als 190 Aussteller und rund 120 Speaker - über15.000 Besucher werden erwartet. Zu den Inhalten der dreitägigen Veranstaltungzählen unter anderem zahlreiche Expertentalks, Präsentationen und Vorträge rundum das Thema ,Mission to Net Zero'.Skoda Auto Vorstand für Beschaffung Karsten Schnake spricht am Donnerstag, 15.Juni ab 14:50 Uhr auf der MAIN STAGE-Bühne zum Thema ,Thriving in asustainability revolution: How tech and trust can dance together'. Bei den Skoda