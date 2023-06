MHC Mobility erweitert Markenportfolio im Bereich Elektro weiter um zwei Modelle und einen neuen Hersteller

Gyhum/ Bockel (ots) - MHC Mobility baut Markenportfolio im Segment der Stromer

erneut aus und macht damit die Marschrichtung des Unternehmens für die Zukunft

nochmal deutlicher. Als zuverlässiger und ganzheitlicher Partner will das

Unternehmen aus Norddeutschland Elektromobilität fördern und dem wachsenden

Bedarf an flexibler und CO2 freundlicher Mobilität Erfüllen und Kunden vor allem

bei der Umstellung unterstützen.



Die Neuen im Portfolio Noch im Juni 2023 wird das Angebot durch Fahrzeuge der

Volvo C40 Recharge Single Motor und dem neuen ID.4 von VW ergänzt. Der neue

Tesla Model 3 rundet das umfangreiche Angebot ab . Die Elektromobilität nimmt in

Deutschland weiter Fahrt auf und MHC Mobility hat den Trend zur modernen

Mobilität schon früh erkannt. Als erster Langzeitmiet-Anbieter hat das

Unternehmen die Stromer angeboten, hat den ersten Elektro-Transporter nach

Deutschland gebracht und setzt folgerichtig immer wieder auf neue Modelle und

neue Technik - wie z.B. beim neuen Tesla Model 3 mit Hinterradantrieb und

gestiegener Reichweite. Somit wird die Flotte vielfältiger, bunter und nicht

zuletzt interessanter für den Kunden.





Zuverlässigkeit und Flexibilität hat oberste Priorität für den Kunden Mit derSchaffung einer eigenen Abteilung für E Mobilität , der Aufnahme MG insMarkenportfolio zu Beginn dieses Jahres und der nun anstehenden Erweiterung desAngebots unterstreicht MHC Mobility die strategische Ausrichtung desUnternehmens Elektromobilität weiter voranzutreiben", so Jan-Hendrick Lange,Head of Electromobility Development bei MHC Mobility. Immer gepaart mit demganzheitlichen Ansatz: Von der individuellen Bedarfsanalyse, Beratung zurFahrzeugwahl über Planung und Hilfe beim Aufbau einer strategischenLadeinfrastruktur bis hin zum bundesweiten Wartungsservice und vielem mehr."In der großen Vielfalt des Angebotes spiegeln sich die individuellen Wünscheder Kunden wider", so Jan-Henrik Lange. Vom kleinen Stadtauto wie dem Fiat500-e, über den eleganten Volvo C40 Recharge Single Motor Ultimate bis hin zumE-Transporter für den Gewerbetreibenden inkl. Beschriftung und Spezialeinbauten- bei MHC Mobility wird man fündig und bekommt Expertise und einen rundumService. Und so viel darf schon gesagt sein: Diese Portfolioerweiterung imBereich Elektromobilität ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.MHC Mobility das Auto-Abo-Original seit 1959 Mit der Auto-Langzeitmiete ist dasUnternehmen bereits 1959 mit einem Geschäftsmodell auf dem Markt gestartet,welches die Mobilitätsbranche bis heute prägt. Das flexible Mietmodell FlexiRent- das Auto-Abo-Original - trifft heute mehr denn je den Puls der Zeit.Laut Jan-Henrik sind solche flexiblen Lösungen besonders für Elektro-Einsteigerideal, denn Unternehmen haben so die Möglichkeit, sich an Elektromobilitätheranzutasten, ohne sich sofort langfristig an Fahrzeuge binden zu müssen.Über MHC Mobility: MHC Mobility Deutschland ist eines der führenden Unternehmenfür Mobilitätslösungen der Langzeitmiete mit herstellerunabhängigen Pkw undleichten Nutzfahrzeugen und gehört als Mitglied der KonzerngesellschaftMitsubishi HC Capital zu einer der stärksten Leasing- undFinanzierungsgesellschaften der Welt. Mit einer Fuhrparkgröße von über 10.000Fahrzeugen - Verbrenner und Elektro - betreut das Unternehmen seine Kundenzusätzlich zur Zentrale in Bockel, in 8 weiteren MHC Mobility Centernbundesweit. Persönliche Kundenbetreuer entwickeln maßgeschneiderteMobilitätskonzepte für Geschäftskunden und unterstützen den gesamten Prozess derFuhrparkgestaltung und -verwaltung. Die Rundum-Sorglos-Pakete der MHC MobilityAuto-Langzeitmiete ermöglichen dabei die Freiheit flexibler Fortbewegung -einfach, flexibel und transparent.Weitere Informationen zu unseren Produkten und verfügbaren Fahrzeugmodellenfinden Sie unter http://www.mhcmobility.dePressekontakt:MHC Mobility GmbHAn der Autobahn 12-1627404 Gyhum/BockelPamela KetschauT: +49 4286 7703 382Mail: mailto:pamela.ketschau@mhcmobility.de