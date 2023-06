Konsumgüterbranche Zunehmender Fokus der Kunden und Regulatoren auf Nachhaltigkeit erfordert zwingend neue Strategien und Geschäftsmodelle

- Druck auf Hersteller und Handel beim Thema Nachhaltigkeit steigt weltweit -

Niederlande und Deutschland mit höchstem "Customer Pressure Index", vor allem

in der Lebensmittel- und Modebranche

- Regulatorische Vorgaben sowie Anforderungen von Kapitalmarkt und

Handelspartnern nehmen deutlich zu

- Nachhaltigkeit bietet der Branche große Chancen, erfordert aber neue

Strategien, Geschäftsmodelle und schnelle Reaktion



Juni 2023: Der globale Markt für Konsumgüter wächst bis 2030 jährlich um sieben

Prozent auf 22,6 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig nimmt aber auch der

Wettbewerb weiter zu, insbesondere in relativ gesättigten Märkten mit

stagnierenden Einwohnerzahlen wie Deutschland. Vor allem in diesen Ländern

steigt der Druck auf die Branche: durch geänderte Kundenerwartungen in Bezug auf

nachhaltige Produkte, zusätzlich verstärkt durch entsprechende regulatorische

Anforderungen und Vorgaben von Kapitalgebern oder Handelspartnern. In diesem

Umfeld werden vor allem Unternehmen profitieren, die konsequent auf

Nachhaltigkeit setzen und ihre Strategie und Geschäftsmodelle entsprechend

ausrichten. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "The Sustainability

Game - How new rules are reshuffling consumer goods markets" von Roland Berger.