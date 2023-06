SOLiTHOR erweitert seine Kompetenzplattform

Dr. Sergey Yakovlev ist ein erfahrener Elektrochemiker und Materialwissenschaftler mit zwölfjähriger Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von elektrochemischen Energieerzeugungs- und -speichersystemen. Dr. Yakovlev hat viele Jahre bei llika gearbeitet, einem Vorreiter der Festkörperbatterietechnologie, die Lösungen für Anwendungen wie loT, Medizintechnik und Elektrofahrzeuge ermöglicht. Dr. Yakovlev verfügt über fundierte Kenntnisse in der Herstellung von Aufschlämmungen für Lithium-Ionen-Batterieelektroden, Rheologie und Elektrochemie. Sein Hauptaugenmerk liegt derzeit auf dem Aufbau einer Lieferkette für die Massenproduktion von Batterieelektrodenkomponenten und dem Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung. Dr. Yakovlev wird das Entwicklungsteam für Komponenten bei SOLiTHOR leiten.

GENK, Belgien, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das belgische Unternehmen SOLiTHOR, das bei der Entwicklung von Lithium-Festkörperbatterien der nächsten Generation eine Vorreiterrolle spielt, hat drei führende Wissenschaftler eingestellt, um seine Technologie weiterzuentwickeln und auf ein neues Niveau zu heben. Nach der Investition in neue Forschungs- und Zelltestlabors im Wert von mehreren Millionen Euro sowie in eine neue Zellproduktionsanlage im belgischen Sint-Truiden wird die Ernennung dieser führenden Wissenschaftler das Rückgrat von SOLiTHOR auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Zell- und Modultechnologie für die Elektrifizierung von Verkehrsmitteln für die Luftfahrt, die Verteidigung und die Schifffahrt bilden.

Dr. Ali Darwiche wird für Komponenten und Zelldesign verantwortlich sein. Er ist Experte für Materialchemie und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung. Seine Stärke ist die Verwendung von Lithium-Metall und die Montage von Beutelzellen. Dr. Darwiche arbeitete zuvor für Hydro Quebec, dem größten Stromversorgungsunternehmen in Kanada und einem wichtigen Akteur in der globalen Wasserkraftbranche. Dr. Darwiche wird das Montage- und Testteam anleiten, um Beutelzellen mit größerer Kapazität von 0,1 Ah bis 3 und 10 Ah zu fertigen.

Dr. Matthieu Moors ist ein Kreativ Ingenieur und leitender Techniker mit einem MSc in Chemie und einem PhD in Materialwissenschaft. Er verfügt über zwölf Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen modernes Produktdesign, kosteneffiziente Verfahrensentwicklung und Massenfertigung. Dr. Moors kommt zu SOLiTHOR von Tesla, dem amerikanischen multinationalen Unternehmen für Automobilbau und saubere Energie, wo er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der 4680-Tesla-Zelltechnologie spielte. Seine Expertise in der Hochskalierung von Verfahren und Fertigung wird für SOLiTHOR bei der Umstellung vom Labor auf Pilotprojekte und der Erhöhung der Anzahl der produzierten Zellen in den nächsten 3 bis 5 Jahren von großem Vorteil sein.

Huw Hampson-Jones, CEO und Mitbegründer von SOLiTHOR, merkt dazu an: „Wir freuen uns, diese herausragend qualifizierten Wissenschaftler in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihre Ernennung bedeutet, dass SOLiTHOR den Einsatz seiner Festkörperzellen- und Batteriesysteme in Demonstrationsbatteriesystemen zügig vorantreiben kann. Der Grund dafür, dass wir solche Talente einstellen können, ist die Bestätigung unserer derzeitigen Fähigkeiten und unserer Technology Readiness Levels (TRLs)".

Informationen zu SOLiTHOR

SOLiTHOR leistet Pionierarbeit bei der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung der eigensicheren, hochenergetischen Festkörper-Lithiumzellentechnologie. Nachdem das Unternehmen ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum von imec erworben hat, kann es bereits auf circa 30 hochkarätige Mitarbeiter zurückgreifen.

www.solithor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2100330/SOLiTHOR_Inc_Belgium.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1817892/SOLiTHOR_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solithor-erweitert-seine-kompetenzplattform-301850555.html