Berlin (ots) - Nur die wenigsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben von

der Ausbildung bis zur Rente in ein und demselben Unternehmen. Viele

Beschäftigte können sich dabei mittlerweile ihren Arbeitgeber aussuchen und

entsprechend hoch sind ihre Ansprüche. Die Firmen müssen sich daher ordentlich

ins Zeug legen, um gut qualifizierte Angestellte zu halten und neue Talente zu

gewinnen. Für viele Fachkräfte sind Benefits dabei ein zentraler Faktor bei der

Arbeitgeberwahl. Die Liste der zusätzlichen Anreize ist lang und kreativen

Arbeitgebern sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Doch mit welchen Benefits werben

Unternehmen in Stellenangeboten momentan am häufigsten? Genau dieser Frage geht

der neue BAP Job Navigator auf den Grund. Die Ergebnisse basieren auf einer

exklusiven Stellenmarkt-Auswertung der Berliner Personalmarktforschung index

Research. Insgesamt 1,8 Millionen Jobangebote, die Unternehmen und öffentliche

Einrichtungen im Mai ausgeschrieben haben, wurden hierfür analysiert.



Fest steht: In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Unternehmen bei den

Fachkräften bewerben - und nicht mehr umgekehrt. Neben einem attraktiven Gehalt,

spannenden Aufgaben und einer wertschätzenden Unternehmenskultur punkten

personalsuchende Firmen vor allem mit zusätzlichen, oftmals monetären Benefits.





Monetäre Anreize haben den höchsten StellenwertDie steigenden Preise machen vielen Deutschen zu schaffen. Dies wissen auch dieArbeitgeber und machen in den Jobangeboten, die sie im Mai ausgeschrieben haben,vor allem monetäre Anreize. Jedoch; Genaue Gehaltsangaben sind in deutschenJobangeboten die absolute Ausnahme - im Gegensatz beispielsweise zu Österreich,wo Firmen in Stellenanzeigen zumindest den groben Gehaltsrahmen angeben müssen.Dennoch versprachen im Mai 2023 auch hierzulande fast 50.000 Unternehmen in rund300.000 Stellenangeboten ein nicht genauer definiertes "übertarifliches" bzw."überdurchschnittliches" Gehalt.Viele personalsuchenden Firmen nannten zudem finanzielle Zusatzleistungen wiedas "Urlaubsgeld". Dieser Benefit stand im Mai in rund 32 Prozent allerStellenangebote in Deutschland. Am häufigsten nannten Arbeitgeber dasUrlaubsgeld dabei in Stellenangeboten für Beschäftigte im Bereich Transport,Verkehr, Logistik und Lager, nämlich in 48 Prozent der ausgeschriebenen Jobs indieser Berufsgruppe. Mit 44 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich oft wurdedieser Benefit auch in Jobangeboten im Bereich Bau und Handwerk angeboten. Inden gleichen Berufsgruppen wird auch das Weihnachtsgeld überdurchschnittlichhäufig genannt: Während dieser Benefit berufsgruppenübergreifend in 23 Prozentder ausgeschriebenen Stellen aufgeführt wurde, lag der Anteil bei den beiden