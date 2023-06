'Strategieplan 2030' liefert Wacker Neuson neuen Kurstreiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die langfristigen Geschäftsziele von Wacker Neuson haben am Mittwoch den Aktien des Anbieters kompakter Baumaschinen frische Aufwärtsimpulse verliehen. Sie zogen am späteren Vormittag um 6,3 Prozent auf 21,90 Euro hoch und machten damit einen Teil ihrer Verluste seit ihrem Zwischenhoch am 5. Mai wett.

Anfang Mai waren die Papiere bis auf 23,30 Euro nach oben gezogen auf den höchsten Stand seit Mitte Februar 2022. Die seither abwärts gerichtete, gleitende 21-Tagelinie bei knapp unter 21,20 Euro wurde zugleich wieder locker übersprungen. Sie signalisiert charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Kurstrend.