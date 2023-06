Chile plant, dass in Zukunft alle privaten Unternehmen, die in Chile Lithium Abbauen wollen mit dem Staat zusammenarbeiten müssen. Private Unternehmen dürfen maximal 49,9 Prozent der Anteile an den Joint Ventures halten. Was bedeutet das für Southern Hemisphere?

Mark Stowell: Für uns hat dies sehr wenig Bedeutung. Chile hat den Lithiumabbau seit vielen Jahren sehr stark kontrolliert. Jede Lithiumexploration und jeder Lithiumabbau muss in Absprache mit der Regierung erfolgen. Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Lizenzgebühren für den Lithiumabbau mit bis zu 40 % sehr hoch. Es gibt nur zwei Unternehmen, die in Chile unter dieser staatlichen Regelung tätig sind. Es ist ein seit langem bestehendes System in Chile. Es handelt sich um zwei der größten Lithiumförderer der Welt, und in Chile gibt es bereits ein staatliches Kupferbergbauunternehmen namens Codelco. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Wir glauben nicht, dass sich das auf das Kupfergeschäft auswirken wird.

Wie ist die finanzielle Situation?

Mark Stowell: Wir expandieren finanziell und versuchen mit geringem Kapitaleinsatz den besten Mehrwert für den geringsten Aufwand zu erzielen. Das Kapital wird von unserem Management und unseren Hauptaktionären finanziert.

Wie ist die Erfolgsbilanz Ihres Teams?

Mark Stowell: Das Team hat viele Jahre Erfahrung mit Kupfer. Unser Explorationsmanager hat sieben Projekte im Kongo und in Kupfer gemacht. Er hat an einigen großen Goldminen in Rumänien gearbeitet und dort die Ressourcen und Reserven erheblich gesteigert. Wir arbeiten mit einem unserer anderen Direktoren und unserem Explorationsmanager zusammen und haben zwei Minen im Kongo gebaut und betrieben. In diesem Geschäft sind wir seit vielen Jahren tätig und kennen daher das Kupfergeschäft gut. In diesem Fall sehe ich nicht, dass wir die Mine hier bauen werden. Es ist ein viel größeres Geschäft, bei dem die multinationalen Unternehmen ein großes Interesse daran haben werden, wenn wir es in die nächsten Phasen bringen.