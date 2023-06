BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihre Entwicklungspolitik in ärmeren Staaten künftig "noch stärker an ihren strategischen Zielen ausrichten". Dabei leiste die Entwicklungspolitik unverzichtbare Beiträge zu einer Politik der integrierten Sicherheit, heißt es in der am Mittwoch beschlossenen Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung.

"Unsere Entwicklungspolitik leistet auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland bei gleichzeitiger Förderung nachhaltiger Entwicklung in unseren Partnerländern", heißt es in dem Grundsatzpapier. "Dazu wird die Bundesregierung zusammen mit Partnern die Erschließung alternativer, menschenrechtskonformer und nachhaltiger Bezugsquellen für strategische Rohstoffe voranbringen."

Dort, wo Regierungen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit untergraben, will die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit stärker auf die nichtstaatliche und lokale Ebene ausrichten, heißt es in dem Strategiepapier. Zugleich sei es das Ziel, jene Partnerregierungen zu stärken, die sich für demokratische Prinzipien einsetzen./cn/DP/ngu