Luxus und Massenmarkt: Ist diese Aktie das beste aus beiden Welten?

Die Porsche Holding SE ist seit Ende 2021 im DAX notiert. Es ist die dritte Aktie im deutschen Leitindex aus dem Riesenreich Volkswagen. Die Holding ist als Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilien Porsche und Piech mit 32 Prozent an Volkswagen und 12,5 Prozent an der Porsche AG beteiligt. Bei den Stammaktien der beiden Autobauer hält die Holding sogar 25 Prozent (plus eine Aktie) an der Porsche AG und über 53 Prozent der VW-"Stämme".

