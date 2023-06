REWE fördert das Huhn der Zukunft / Händler spendet auf den Öko-Feldtagen 111.111,11 Euro an die Zukunftsstiftung Landwirtschaft

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln / Stuttgart (ots) - Wie sieht das Huhn der Zukunft aus? Für REWE ist dieAntwort klar: Die Branche braucht das Zweinutzungshuhn. Denn Bruderhahnaufzuchtoder Geschlechtsbestimmung im Ei können nur vorübergehende Konzepte sein, um dasKükentöten zu vermeiden. Der Anfang soll in der Bio-Branche gemacht werden.Deshalb spendet der Lebensmittelhändler anlässlich der Öko-Feldtage am 14. und15. Juni 2023 im baden-württembergischen Ditzingen-Hirschlanden 111.111,11 Euroan die Zukunftsstiftung Landwirtschaft unter dem Dach der GLS Treuhand. Damitunterstützt das Handelsunternehmen unter anderem auch das Förderprojekt'Zweinutzungshuhn' der Stiftung. Ziel der Zusammenarbeit von REWE, derÖkologischen Tierzucht gGmbH und Naturland ist es, im Rahmen eines PilotenBio-Eier und Bio-Fleisch von Zweinutzungshühnern in REWE-Märkten anbieten zukönnen.Seit Jahrzehnten setzt die Geflügelzucht auf Hochleistung spezialisierteHühnerrassen - entweder solche, die viele Eier legen, oder solche, die schnellund effektiv Fleisch ansetzen. Diese Zuchtentwicklung auf ein Leistungsmerkmalsetzt die Bio-Branche vor größere Herausforderungen als etwa im konventionellenBereich. Denn ihnen stehen nur diese Hybridrassen zur Verfügung. Außerdemzwingen die Bio-Richtlinien zu Aufzucht der "Bruderhähne", was für dieLandwirt:innen ressourcenintensiv und sehr unwirtschaftlich ist. "Wir brauchenein 'Zweinutzungshuhn', das an den ökologischen Landbau angepasst ist", sagtTobias Menig, Vorsitzender der Geschäftsführung der REWE Südwest, anlässlich derSpendenübergabe auf den Öko-Feldtagen.Bei Zweinutzungshühnern sind Hahn und Henne wirtschaftlich eigenständige Tiere.Sie stellen somit einen guten Kompromiss zwischen Masthähnchen und Legehennendar und bringen bei Bio-Betriebsweisen mit extensiver Fütterung und Haltung einebessere Leistung. Beim Förderprojekt "Zweinutzungshuhn" wollen die PartnerPraxiserfahrungen mit den Zucht- und Rasseeigenschaften, dem Haltungsmanagementund der Einbindung in die Lieferketten für Bio-Eier und Bio-Fleisch sammeln.Nach einer erfolgreichen Machbarkeitsauswertung schließt sich ein regionalerTest der Produkte in REWE-Märkten an. Menig: "Mit dem geplanten Projekt setztREWE sich für eine ethischere und ökologischere Geflügelwirtschaft ein. Auchsteht die genetische Anpassung der Tiere an die ökologische Landwirtschaft imVordergrund, zum Beispiel durch den Einsatz regional und biologisch erzeugterFuttermittel. Das unterstützt unser übergeordnetes Ziel, ökologischen Landbau in