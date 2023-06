Heusweiler (ots) - Die Aufmerksamkeit der gesamten Zielgruppe in nur wenigen

Sekunden gewinnen? Ein Kunststück, das Unternehmen mit klassischen

Marketing-Filmen lange Zeit bestenfalls mit einer großen Portion Glück gelang.

Gerade in Zeiten, in denen Social Media und das Smartphone unser Leben

dominieren, etwas, das sich mithilfe einprägsamer Reels zuverlässig und planbar

erreichen lässt.



"Ausführliche Videos mögen zwar die Details von Angeboten erklären, kurze Reels

wecken dagegen das Interesse daran", sagt Julian Schneider. Der

Marketing-Experte realisierte bereits 3.000 Videoprojekte und wird aktuell immer

häufiger auch mit der Erstellung von Reels für TikTok, Instagram und YouTube

beauftragt. Er verrät im Folgenden, warum Reels schon bald andere Formen des

Marketing-Films verdrängen werden - und wie Firmen sie gewinnbringend für sich

nutzen.





Die Aufmerksamkeit der User muss aktiv gelenkt werdenEines steht fest: Reels oder Shorts, also kurze Videos im Hochkant-Format werdenimmer beliebter. Jeder, der Social Media nutzt, kommt folglich früher oderspäter mit ihnen in Berührung. Diese Tatsache können sich Unternehmen zunutzemachen. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass sich das Ausspielen der Reelsnicht vollumfänglich lenken lässt. Um überzeugende Ergebnisse zu erzielen,dürfen die Clips also nicht für sich allein stehen. Unternehmen müssen diesevielmehr als Türöffner sehen: Das Reel bringt schließlich viel Aufmerksamkeit,die anschließend auf einen anderen Inhalt, wie den Imagefilm, gelenkt werdensollte.Der Videoaufbau muss stimmenEntscheidend dabei ist allerdings, von der ersten Sekunde an zu überzeugen.Hierfür nutzen Unternehmen am besten Hooks oder emotionale Trigger. Besondersgut performen lustige oder gar skurrile Inhalte. Fühlt sich das Reel allerdingsnach Werbung an, wird es in den meisten Fällen weggeswiped. Für Unternehmen istes daher umso wichtiger, den Videoaufbau ihrer Reels oder Shorts genau zu planenund sie erst am Ende auf größere Produktionen zu verweisen.Zielgruppengerechte AnspracheDa in den sozialen Netzwerken heute grundsätzlich jedes Alter und damit jede nurdenkbare Zielgruppe vertreten ist, ist es entscheidend, zu Beginn seiner Reelsseine ganz persönliche Zielgruppe anzusprechen. Wer es schafft, hier gezielteTrigger, etwa zur Mitarbeitersuche oder handwerklichen Themen zu setzen, wirdseine Zielgruppe adressieren und alle nicht in Frage kommenden Zuschaueraussortieren.Ein Content-Format mit enorm viel PotenzialHochkant-Formate sind Smartphones auf den Leib geschneidert. Reels stellen immodernen Marketing somit eine unverzichtbare Größe dar. Dennoch werden sieklassischen Content wie den Imagefilm in absehbarer Zeit nicht verdrängen. Dasliegt schlicht an ihrer Kürze:Wenn sich Menschen für ein Thema interessieren, möchten sie sich eingehenddarüber informieren. Reels sind somit ein Türöffner mit extrem viel Potenzial.Lenken Unternehmen die über ihn erreichte Aufmerksamkeit aktiv, steigern sienicht nur ihre Follower-Zahlen nachhaltig, sondern machen nachhaltig auf ihrAngebot aufmerksam. Entscheidend dabei ist allerdings: Reels sind nur sinnvoll,wenn bereits ein Fundament an weiteren Informationen zum eigenen Angebot steht.Über Julian Schneider:Julian Schneider ist zusammen mit Dennis Keller und Steffen Weßler Gründer undGeschäftsführer der proMOTION pictures KWS GmbH. Die Marketingexperten sorgenmit professionellen Videos dafür, dass die Produkte und Dienstleistungen ihrerKunden für den Betrachter unvergesslich werden.