Medaro überprüft Ausweitung seiner Spodumenverarbeitungstechnologie auf Produktion von Lithiummetall

Die Hauptmotivation für die neuen Arbeiten ist die Erkenntnis, dass es in der Lithiumbatterieindustrie einen wachsenden Trend hin zu Festkörper-Lithiumbatterien als Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien gibt – und bei der Entwicklung von Festkörper-Lithiumbatterien ist eine intensiv untersuchte Option der Einsatz von Lithiummetallanoden zur Erhöhung der Batterieenergiedichte, Beschleunigung des Ladevorgangs und Verlängerung des Batterielebens. Diese Verbesserungen würden, bei einer Realisierung im kommerziellen Maßstab, die Reichweite von E-Fahrzeugen verlängern und die Batterieladezeit verkürzen. Außerdem würde eine längere Lebensdauer des Batteriepakets die Wartungskosten senken, und das Batteriepaket müsste seltener gewechselt werden, wodurch sich die Vorteile für Besitzer von E-Fahrzeugen vergrößern würden.

In der Batterieindustrie für E-Fahrzeuge sind manche Experten, wie z.B. Zhang et al (2020)1, der Meinung, dass die Nachfrage nach hochreinem metallischem Lithium in den kommenden Jahren rapide anschnellen wird, was dazu führen würde, dass die globale Produktion von Lithiummetall von aktuell nur ein paar Tausend Tonnen im Jahr auf die Menge ansteigen müsste, die erforderlich wäre, um die gestiegene Nachfrage zu erfüllen, was wohl fast eine Millionen Tonnen im Jahr wären. Um diese prognostizierte dramatische Veränderung zu ermöglichen, wäre es gleichzeitig wichtig, die Herstellungskosten für Lithiummetall zu senken.

Es hat sich bereits gezeigt, dass mit der Spodumenverarbeitungstechnologie von Medaro sehr effektiv Lithium aus β-Spodumen extrahiert und anschließend in hochreines Lithiumkarbonat verwandelt werden kann. Außerdem ist schon lange bekannt, dass Lithiumkarbonat in großem Maßstab mit einer von mehreren bewährten Methoden zu Lithiumhydroxid-Monohydrat verarbeitet werden kann. Daher hätte man, wenn Medaro seine Spodumenverarbeitungsverfahren erfolgreich so ausbauen kann, dass sie die Möglichkeit zur Schaffung von Lithiummetall umfassen, ein einziges „technologisches Dach“, unter dem Lithium aus Spodumenkonzentrat verwendet werden könnte, um ein beliebiges Verhältnis von Lithiumkarbonat, Lithiumhydroxidmonohydrat und Lithiummetall herzustellen.