LG Energy Solution präsentiert spannende Innovationen auf der ees Europe 2023 in München (FOTO)

München (ots) -



- LG Energy Solution wird vom Batterielieferanten zum umfassenden Systemanbieter

und verbessert so seine Position auf dem Markt.

- Unter "Change Your Energy, Charge Your Life" stellt LGES dieses Jahr seine

neue Marke enblock zusammen mit einer Palette von ESS-Produkten für den

Hausgebrauch und den Netzbetrieb vor.



LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220), einer der weltweit führenden Hersteller

fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, gibt auf der ees Europe 2023, Europas

größter und vielfältigster Messe und Konferenz für Batterien und

Energiespeichersysteme, die Einführung eines neuen Speichersystems für

Privathaushalte bekannt. Es trägt den Markennamen enblock und erscheint zusammen

mit mehreren neuen ESS-Produkten für Privathaushalte und den Netzbetrieb.