Im Zeichen der nachhaltigen Transformation IMPACT FESTIVAL setzt bei Bühnenprogramm auf hochkarätige Speaker / Drei Bühnen liefern inhaltliche Impulse rund um den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 13. und 14. September veranstaltet das IMPACT

FESTIVAL, Europas größtes B2B-Event für die nachhaltige Transformation, die

dritte Ausgabe in der Fredenhagen-Halle in Offenbach. Fester Bestandteil der

zweitägigen Veranstaltung ist das umfangreiche Bühnenprogramm. Auf drei Bühnen,

der IMPACT Stage, Innovation Stage und Transformation Stage, vermitteln

hochkarätige Speaker:innen den Besucher:innen Inspiration, Wissen und konkrete

Lösungsansätze, um den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften im

eigenen Unternehmen zu meistern.



Inhaltlich orientiert sich das Bühnenprogramm an insgesamt sechs

Innovationsbereichen, die aus dem EU Green Deal und den Sustainable Development

Goals abgeleitet sind. Als Speaker zu hören ist unter anderem Dr. med. Eckart

von Hirschhausen mit seiner Keynote "Gesunde Erde - gesunde Menschen. Was wir

jetzt mit Vermögen vermögen zu bewegen - und was es uns kostet, nichts zu tun".

Er erläutert, welchen positiven Einfluss Kapitalgeber:innen über zielgerichtete

Investitionen nehmen können und wieso wir genau jetzt handeln müssen, um unsere

eigene Existenz zu retten.