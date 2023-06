Shell erhöht Dividende und plant weitere Aktienrückkäufe

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Energieriese Shell will die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag in New York kündigte das neue Management des Öl- und Gaskonzerns am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Zugleich bekräftigte der seit Januar amtierende neue Konzernchef Wael Sawan die Ambitionen, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren. Die milliardenschweren Aufwendungen sollen aber in den kommenden zwei Jahren geringer ausfallen als bisher.

An der Londoner Börse drehte die Shell-Aktie nach einem verhaltenen Start zuletzt in die Gewinnzone und lag um die Mittagszeit mit rund einem halben Prozent im Plus. Börsianer hatten offenbar mit einer stärkeren Erhöhung der Dividende gerechnet, zeigten sich aber durch die gekürzten Investitionen versöhnt, hieß es am Markt.