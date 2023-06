Berlin (ots) - Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) engagiert

sich zusammen mit Unternehmen und Beschäftigten der Bauwirtschaft für besseren

Arbeitsschutz im Gleisbau. Im September 2022 stellte sie im Rahmen der

Welt-Fachmesse InnoTrans in Berlin den Weichenschwellenhaken vor: ein neues

Lastaufnahmemittel zum Transport und zur Verlegung von Schwellen. Inzwischen

haben bereits drei Unternehmen eine Herstellungs- und Vertriebslizenz für das

geschützte Design des innovativen Arbeitsmittels erhalten.



Gleisbauarbeiten - ob bei bundesweitem Bahn- oder städtischem Schienenverkehr -

beinhalten hohe Risiken, insbesondere durch das Bewegen großer Lasten. Als

zuständige Berufsgenossenschaft erlässt die BG BAU nicht nur Vorschriften und

Regeln für Gleisbauarbeiten und überwacht deren Einhaltung. Sie wird auch

präventiv tätig.





So entstand die Idee für einen Weichenschwellenhaken als Lastaufnahmemittel beiTransport- und Verlegearbeiten von Gleis- und Weichenschwellen. Durch seinespezielle Konstruktion beugt er Unfällen durch herabfallende Schwellen beimKrantransport vor und hat seine Praxistauglichkeit in Tests bewiesen. Dasüberzeugt offenbar auch die Branche, und die Berufsgenossenschaft erhält vieleAnfragen, wann der Weichenschwellenhaken auf den Markt kommt.Inzwischen haben drei Hersteller die Lizenz für die Herstellung desWeichenschwellenhakens von der BG BAU erhalten: die Thiele GmbH aus demwestfälischen Iserlohn, die Seil-Becker GmbH aus der sächsischen-anhaltinischenLandeshauptstadt Magdeburg und die J.T. Industrieservice GmbH & Co KG aus demsaarländischen Riegelsberg.Experten der BG BAU entwickelten in mehrjähriger Arbeit ein formschlüssigesLastenaufnahmemittel für den Gleisbau. Günter Lohmann, der als gelernterBauingenieur und engagierter Arbeitsschützer die Entwicklung entscheidendvorantrieb, resümiert: "Man muss als Partner wahrgenommen werden, dem das Wohlder Versicherten wichtig ist und der sich an der gelebten Praxis orientiert".Weiterführende Informationen:BauPortal: Weichenschwellenhaken als Lastaufnahmemittel (https://bauportal.bgbau.de/bauportal-42021/thema/tiefbau/weichenschwellenhaken-als-lastaufnahmemittel)Pressemitteilung zur InnoTrans(https://www.bgbau.de/mitteilung/sicherheit-bei-gleisbauarbeiten)Die lebenswichtigen Regeln für den Gleisbau (https://www.bau-auf-sicherheit.de/sicher-gesund/lebenswichtige-regeln/gewerkespezifische-regeln/gleisbau)Erklärfilm: 9 lebenswichtige Regeln für sicheres Verhalten im Gleisbau (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/erklaerfilm-9-lebenswic