Partnerschaft von VicOne mit NXP Semiconductors und Inventec schafft eine integrierte automobile Cybersicherheitslösung für SDVs in Echtzeit (FOTO)

Hierbei wird das von NXPs fahrzeuginternem Netzwerkprozessorhttps://www.nxp.com/S32G angetriebene zentrale Fahrzeug-Gateway(https://ame.inventec.com/product/13) (CGW) von Inventec mit denCybersecurity-Softwarelösungen von VicOne integriert. Diese standardmäßigeSicherheitslösung bietet eine schlüsselfertige Anwendung, die die Kompatibilitätund Leistung der automobilen Gesamtsysteme von Automobil-Erstausrüstern (OEMs)und deren Zulieferern verbessert, um die Skalierbarkeit der Systeme zu fördernund die Markteinführung zu optimieren. Darüber hinaus entspricht die Integrationin hohem Maße den neuen Compliance-Anforderungen innerhalb derAutomobilindustrie, wie z. B. dem ISO/SAE 21434-Standard für automobileCybersicherheitstechnik.Durch die Kombination der automobilen Cybersicherheitslösungen von VicOne mitdem auf dem S32G-Netzwerkprozessor von NXP basierenden Central Gateway vonInventec, bietet die gemeinsame End-to-End-Lösung entscheidendeSicherheitsfunktionen zur Bekämpfung der sich ständig weiterentwickelndenCyberbedrohungen, wie etwa:- Eine Deep-Packet-Inspection (DPI) in Echtzeit, inklusive Erkennung vonschadhaftem Datenverkehr in Fahrzeugnetzwerken- Eine Systemanalyse mit umfassender Transparenz zur Identifizierung vonCyberbedrohungen und proaktiver Suche nach potenziellen Sicherheitsrisiken- Eine Cyberabwehr mittels "virtuellem Patching" zum Schutz bedrohter Systeme -ganz ohne Code-Änderungen oder Firmware-UpdatesVicOne stellt die gemeinsame Lösung auf der NXP Connects(https://www.nxp.com/company/about-nxp/events/nxp-connects:NXP-CONNECTS) 2023vor, die noch bis zum 14. Juni in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet. Die vonVicOne gesponsorte Veranstaltung bringt mehr als 1.000 Ingenieure für zwei Tagezusammen und beinhaltet unter anderem NXP-Schulungen, Networking,Lösungsdemonstrationen und Präsentationen verschiedener Branchenführer.