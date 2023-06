Andrew Lutfy, CEO von Carbonleo, sagte : „Wir freuen uns sehr, diese erstklassigen und in ihrer Kategorie führenden Marken in Royalmount willkommen zu heißen, das im Osten Kanadas zur ersten Adresse für Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung werden wird. Jahrelange Überlegungen und Planungen wurden angestellt, um die richtigen Marken nach Montreal zu bringen. Diese Neuzugänge stehen für eine spannende Zukunft von Royalmount und werden dazu beitragen, unsere gemeinsame Vision und unsere Werte mit Leben zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, diese Marken und unsere geschätzten Gäste und Besucher im nächsten Jahr willkommen zu heißen".

Zu den bereits angekündigten Marken bei Royalmount gehören Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. sowie RH, die im nächsten Jahr ebenfalls eigene Geschäfte eröffnen werden. Insgesamt werden dort künftig über 170 Geschäfte und 60 Restaurants angesiedelt sein. Neben den international etablierten Marken, die nach Royalmount kommen, werden 50 % der Marken und Einzelhandelskonzepte völlig neu auf dem Quebecer Markt sein und Besuchern wie Einheimischen etwas Einzigartiges bieten.

Saint Laurent wird in Royalmount mit seinem ersten eigenständigen Geschäft in der Stadt präsent sein und damit ein Aushängeschild für Quebec darstellen. Versace wird in Montreal mit seinem ersten eigenständigen Geschäft in der Stadt präsent sein. Die jüngste Eröffnung von Jimmy Chooist die erste in der Stadt Montreal und wird die gesamte Produktpalette der Luxus-Accessoire-Marke präsentieren.

Das neue Flaggschiff von David Yurmanin Royalmount wird das größte Geschäft des Unternehmens in Kanada und das erste in Quebec sein, während TAG Heuer in Royalmount sein erstes eigenes Geschäft in Montreal eröffnen wird, das durch sein Design und seine Gestaltung eine Hommage an die Geschichte des Rennsports in der Stadt darstellt. Michael Kors wird seine Präsenz in der Stadt mit einem neuen Geschäft erweitern, das die Michael Kors Collection führen wird.