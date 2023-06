Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,081USD gehandelt.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger gespannt nach Washington. Dort gibt am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Experten erwarten überwiegend, dass die Währungshüter ihren scharfen Straffungskurs der vergangenen 15 Monate nicht fortsetzen. Für eine Zinspause sprechen etwa die tendenziell rückläufige Inflation und die schwächelnde Konjunktur.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch über 1,08 US-Dollar gestiegen. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen sehr in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0807 US-Dollar und damit geringfügig über dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

