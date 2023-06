Sinkende Immobilienpreise in Niedersachsen / Gebrauchte Häuser und Wohnungen werden günstiger (FOTO)

Hannover (ots) - Entlastung für Niedersachsens Haus- und Wohnungskäufer: Die

Preise für gebrauchte Wohnimmobilien sind innerhalb eines Jahres in

Niedersachsen spürbar gesunken. Bei Eigenheimen und Reihenhäusern lagen die

Angebotspreise im ersten Quartal 2023 um 3 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Für Eigentumswohnungen wurden im Schnitt 5 Prozent weniger als im Vorjahr

verlangt.



"Auf dem Gebrauchtmarkt findet langsam eine Trendwende statt", erklärt Maik

Jekabsons, Vorstand der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover

(LBS Nord). "Käufer haben inzwischen deutlich mehr Spielräume bei

Preisverhandlungen - besonders bei älteren Immobilien, die noch energetisch

modernisiert werden müssen."





Die aktuellen Immobilienmarktdaten für Niedersachsen hat das Institut empiricaim Auftrag der LBS Nord ermittelt. Grundlage sind die Angebote inOnline-Portalen und in den niedersächsischen Tageszeitungen im ersten Quartal2023.Der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser liegt inNiedersachsen bei 339.000 Euro. Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosten imMittel 290.000 Euro, gebrauchte Eigentumswohnungen 189.000 Euro.Die Preise in den niedersächsischen Großstädten liegen bis auf wenige Ausnahmenüber dem Landesschnitt. Am teuersten sind Bestandsimmobilien in Hannover. Hierbeträgt der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser575.000. Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden für 468.000 Euro angeboten,gebrauchte Eigentumswohnungen für 249.000 Euro.Wilhelmshaven ist für Hauskäufer aktuell der günstigste Ort unter denniedersächsischen Großstädten. Für gebrauchte Eigenheime werden im Mittel318.000 Euro verlangt, Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosten 220.000 Euro.Salzgitter ist bei Eigentumswohnungen mit einem mittleren Preis von 110.000 Eurodie preiswerteste Großstadt.Unter den Landkreisen sind Harburg (Eigenheime 549.000 Euro), das Umland vonHannover (Reihenhäuser/Doppelhaushälften 396.000 Euro) und Aurich(Eigentumswohnungen 269.000 Euro) die teuersten Regionen für Gebrauchtkäufer.Die niedrigsten Preise für gebrauchte Eigenheime werden im Landkreis Holzmindenverlangt (185.000 Euro). Die günstigsten Reihenhäuser und Doppelhaushälftenwerden für 145.000 Euro im Landkreis Lüchow-Dannenberg angeboten, diepreiswertesten Eigentumswohnungen im Landkreis Goslar (73.000 Euro).