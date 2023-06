ENERGIE GARAGE / Komplettlösung ermöglicht Solarstrom für alle (FOTO)

The Smarter E - München (ots) - Die ENERGIE GARAGE ermöglicht auch dann den

Bezug von Solarstrom, wenn das Hausdach keine Installation von PV-Modulen

zulässt, kein Platz im Haus vorhanden ist, die Kosten das Budget übersteigen

oder weder Bauteile nach Handwerker zur Verfügung stehen. Die Systemlösung aus

einer Hand inklusive hochwertiger PV-Module, Speicher und Wallbox ist "Made in

Germany". Die ENERGIE GARAGE wird innerhalb eines Tages aufgebaut und in Betrieb

genommen: morgens geliefert und schon am Abend kann das Auto oder E-Bike

aufgeladen werden.



Verbundbautechnik, erhöhter Brandschutz, moderne Isolation