Großbritannien-Geschäft soll mit Three UK fusionieren

Auch um möglichen Bedenken zu begegnen, stellt Vodafone hohe Investitionen des Unternehmens ins Netz in Aussicht. Über zehn Jahre sollen demnach elf Milliarden Pfund in den Ausbau des 5G-Netzes gesteckt werden./ngu/tav/mis

Mit dem Deal würden die beiden kleinsten der insgesamt vier Mobilfunkbetreiber in Großbritannien fusionieren und damit in Summe auf einen großen Marktanteil kommen. Allerdings könnte es schwer werden, die Kartellwächter von dem Zusammenschluss zu überzeugen, sie könnten einen zu geringen Wettbewerb befürchten.

Bei dem Vorhaben soll kein Bargeld fließen. Stattdessen fließen von beiden Konzernen unterschiedlich hohe Schuldenbeträge in das neue Unternehmen, um das angestrebte Eigentumsverhältnis zu erreichen. Vodafone UK will demnach 4,3 Milliarden Pfund (rund 5 Mrd Euro) einbringen und Three UK 1,7 Milliarden Pfund (knapp 2 Mrd Euro).

Vodafone strebt mit 51 Prozent die Mehrheit am fusionierten Unternehmen an, den Rest soll der Hongkonger Investor halten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden sowie der Aktionäre soll die Transaktion Ende 2024 abgeschlossen sein.

LONDON (dpa-AFX) - Aus den britischen Telekomunternehmen Vodafone und Three soll eins werden: Wie Vodafone am Mittwoch in London mitteilte, hat das Management um die neue Konzernchefin Margherita Della Valle entsprechende Verhandlungen mit dem Three-Eigentümer CK Hutchison über eine Zusammenführung der Großbritannien-Geschäfte aufgenommen.

