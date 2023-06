BALSA saniert größte Altlast Österreich

Wien/Wiener Neustadt/Berlin (ots) - Industriemüll wird zu Roh-Aluminium:

Vorzeigeprojekt punktet bei Kreislaufwirtschaft



Die Aluminiumschlackendeponie in Wiener Neustadt ist das derzeit größte und

umfassendste Sanierungsprojekt in Österreich. Die

Bundesaltlastensanierungsgesellschaft, kurz BALSA, ist mit der Räumung und

Säuberung der ehemaligen Deponie beauftragt. Das Projekt setzt Meilensteine, die

der Fachwelt nun auf dem Berliner Recyclingkongress präsentiert wurden: Neben

dem Schutz von Grundwasser und Umwelt wird aus der Deponie mittels innovativer

Verfahren der wertvolle Rohstoff Aluminium gewonnen und in den

Wirtschaftskreislauf rückgeführt. Die Umweltbilanz der Sanierung kann sich sehen

lassen: Insgesamt werden rund 700.000 Tonnen CO2 eingespart.



"Vor 15 Jahren konnten wir uns nicht ausmalen, dass wir die enorme

Umweltbelastung der Aluminiumschlackendeponie in Wiener Neustadt in ein

derartiges Vorzeigeprojekt im Bereich Altlastensanierung und Umweltschutz

umwandeln können", erzählt Projektleiter Johannes Czeczil vor dem

internationalen Fachpublikum des Recycling-Kongresses in Berlin.