Atradius-Umfrage Jedes dritte deutsche Unternehmen gegen weitere Zinserhöhungen

Köln (ots) - Fast jedes dritte deutsche Unternehmen (31 Prozent) ist gegen eine

weitere Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Das

ergab eine Umfrage des internationalen Kreditversicherers Atradius unter mehr

als 350 Unternehmen in Deutschland. Zudem glauben 26 Prozent der befragten

Firmen, dass die Geldpolitik der Notenbanken die Konjunktur behindert.



Insbesondere die Baubranche beklagt die deutliche Anhebung der Leitzinsen. "Für

die Baukonjunktur ist das sehr dramatisch", heißt es aus einem der befragten

Unternehmen. Die Baubranche plus Zulieferindustrie seien dadurch "total

eingebrochen", urteilt ein anderes Unternehmen aus der Bauindustrie. Diese

Einschätzung spiegelt sich auch in der Zahlungsmoral wider. Atradius zufolge

dauern die Zahlungen in der Baubranche im Durchschnitt derzeit 30 bis 60 Tage

und Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen nehmen erkennbar zu. Atradius geht

davon aus, dass die Insolvenzen im Baugewerbe im Jahr 2023 im Vergleich zum

Vorjahr um 25 bis 30 Prozent steigen werden, wobei kleine und mittlere

Unternehmen am stärksten gefährdet sind.