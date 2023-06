Ford Performance entwickelt den ultimativen "Bad-Ass"-Ranger Raptor T1+ für die Rallye Dakar Anfang 2024 (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford Performance weitet weltweites Rennsport-Engagement auf einen der

härtesten Offroad-Wettbewerbe der Welt aus: die berühmt-berüchtigte Rallye

Dakar

- Speziell für diese Herausforderung aufgebauter Ford Ranger startet 2024 bei

der "Dakar" in Saudi-Arabien in der Klasse Rally Raid T1+; Zielankunft und

Erfahrungen im Fokus

- Ford Performance plant gemeinsam mit M-Sport und Neil Woolridge Motorsports

umfassendes Test- und Entwicklungsprogramm für kultigen Rally-Raid-Event im

Januar



Ford Performance und seine Vorgängerorganisationen sind in vielen

Motorsportserien angetreten - und haben gewonnen: von Le Mans bis Monaco, von

Indianapolis bis zur Bathurst 1000 (Australien), vom Finke Desert Race

(Australien) bis zur Baja 500 (Ensenada/Mexiko). Nur eines der härtesten Rennen

auf diesem Planeten fehlt in der illustren Liste der Rennerfolge von Ford

Performance: die legendäre Rallye Dakar. Diese Lücke soll jetzt geschlossen

werden: Ford Performance will mit extremen Rennversionen der "Bad Ass"-Pickups

Ranger und Ranger Raptor die weltweite Offroad-Rennszene aufmischen und tritt

zunächst bei den kommenden beiden Ausgaben der Rallye Dakar an - sie finden im

Januar 2024 und im Januar 2025 statt.