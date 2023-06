Habeck rechnet mit Fördergenehmigung für Grünstahl-Anlage im Sommer

DUISBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass eine geplante Milliardenförderung für eine Anlage zur Grünstahl-Produktion in Duisburg im Sommer auch formal von der die EU-Kommission genehmigt wird. "Wir werden das im Sommer hinkriegen", sagte Habeck am Mittwoch in Duisburg bei einer Kundgebung vor Tausenden Stahlarbeitern von Thyssenkrupp . Er bestätigte Angaben von IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner, wonach die EU-Kommission grundsätzlich mit der geplanten Förderung durch Bund und Land NRW in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro einverstanden sei.

Die geplante Direktreduktionsanlage, mit der Stahl klimafreundlicher produziert werden kann, kostet deutlich über zwei Milliarden Euro. Das Land NRW und der Bund wollen das Projekt mit insgesamt rund zwei Milliarden Euro fördern. Die endgültige beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission steht aber noch aus.