Eurobike 2023 / mein-dienstrad.de informiert über die Vorteile des Dienstradleasings

Oldenburg (ots) - Als einer der führenden Anbieter von Dienstradleasing-Lösungen

in Deutschland freut sich mein-dienstrad.de auf die Teilnahme an der Eurobike

2023 (https://eurobike.com/de/) vom 21. bis 25. Juni in der Messe Frankfurt. Die

Eurobike gilt als Weltleitmesse der Fahrradbranche und hat sich sowohl bei den

Fachbesuchern als auch der breiten Öffentlichkeit als zukunftsweisende Plattform

für die Themen Bike und Mobilität etabliert. Das Team des Oldenburger

Unternehmens wird mit einem eigenen Stand in Halle 8.0 an Messestand M10

vertreten sein und informiert alle Interessierten über die Möglichkeiten und

Vorteile des Dienstradleasings.



"Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an der Eurobike, denn hier treffen

Fachleute, fahrradbegeisterte Menschen und renommierte Aussteller direkt

aufeinander. Die Eurobike spielt bei der Entwicklung des Fahrrads vom Freizeit-

und Sportgerät zum wichtigen Baustein in der Mobilitätswende eine entscheidende

Rolle. Mit unserem Angebot setzen wir genau hier an", erklärt Daria Busch,

Fachhandelsbetreuerin bei https://www.mein-dienstrad.de/ .