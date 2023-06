Dialog auf dem wafg-Frühjahrsmeeting 2023 "Verantwortung - Vertrauen - Verlässlichkeit"

Berlin (ots) - Im Mittelpunkt des diesjährigen Frühjahrsmeetings der

Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) stand der Austausch zu

Fragen der Wirtschafts- und Verbraucherpolitik. Alexander Bartz, MdB (SPD) sowie

Mechthild Heil, MdB (CDU) verdeutlichten in Impulsvorträgen die Vorstellungen

ihrer Fraktionen und diskutierten mit den Unternehmen zu branchenbezogenen

Entwicklungen.



wafg-Präsidentin Barbara Körner dankte beiden Abgeordneten für einen offenen

Austausch. Zugleich unterstrich sie, dass dieser der Sache nach auch an der

Schnittstelle zu den Bundesministerien und der Bundesregierung geboten sei: "

Belastbare und umsetzbare Lösungen findet man am besten im sachlichen Dialog.

Häufiger hat sich für uns bei aktuellen Regelungsvorschlägen zuletzt die Frage

gestellt, ob dieser in der notwendigen Ernsthaftigkeit zu den tatsächlichen

Sachfragen gewünscht ist ".