Morgan Stanley senkt Compugroup auf 'Underweight' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Compugroup von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 36,50 auf 41,00 Euro angehoben. Analystin Laura Metayer hob zwar die etablierte Marktposition und die starken wiederkehrenden Umsätze des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareherstellers hervor, doch die Annahmen am Markt für Wachstum und Margensteigerungen seien höher als ihre Prognosen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andere Titel wie Amadeus, Sage und SAP böten derzeit überzeugendere Anlagemöglichkeiten./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 45,68EUR gehandelt.



Rating: Underweight

Analyst: Morgan Stanley

Kursziel: 41 Euro