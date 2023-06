BONN (dpa-AFX) - Die Schornsteinfeger in Deutschland haben den Kompromiss der Ampel-Fraktionen zum Heizungsgesetz begrüßt. "Es ist der richtige Weg", sagte der Präsident des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, Alexis Gula, am Mittwoch anlässlich des Bundesverbandstages in Bonn. Wichtig sei vor allem, dass kommunale Wärmenetzplanung und individuelle Gebäudebeheizung jetzt zusammen gedacht würden.

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt beendet.