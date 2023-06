Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. Angestrebt wird, dass der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet. Diese beginnt nach dem 7. Juli./hoe/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Kompromiss innerhalb der Ampel-Koalition ist eine erste Beratung des Heizungsgesetzes im Bundestag am Donnerstagvormittag geplant. Das verlautete am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Die Unionsfraktion trägt eine Änderung der Tagesordnung nach Angaben eines Sprechers mit, da es sich nicht um eine Fristverkürzung handele.

Kreise Erste Beratung des Heizungsgesetzes am Donnerstag geplant

