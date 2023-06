Goldbarren für Deutsche attraktiver als Aktien

Eine große Umfrage von YouGov im Auftrag des Edelmetallhändlers Ophirum fördert interessante Erkenntnisse darüber zutage, wie die Deutschen zu Gold stehen. Zudem räumt sie mit einigen Klischees auf.

Von wegen, Gold wäre aus der Zeit gefallen: Die Mehrheit der Deutschen hätte lieber eine Million Euro in Goldbarren im Tresor (44 Prozent) als Aktien mit demselben Wert im Depot (32 Prozent). Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage*, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Edelmetallhändlers Ophirum durchgeführt hat. Dabei wurden mehr als 2.000 Teilnehmer im Rahmen von Online-Interviews nach ihrer Meinung zu verschiedenen Aspekten von Gold und ihren Erfahrungen mit dem „Metall der Könige“ befragt. „Unsere Umfrage zeigt deutlich, dass die Deutschen in einigen Punkten Gold als Anlageklasse sehr gut einzuschätzen wissen. In manchen Antworten offenbart sich dagegen auch noch Nachholbedarf, was das Wissen über die Stärken von Gold angeht“, erklärt Önder Çiftçi, CEO von Ophirum. „Vor allem räumt die Umfrage aber mit einigen Klischees auf.“