TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Passagier- und Frachtjets. Von 2023 bis 2042 würden weltweit voraussichtlich 40 850 neue Verkehrsmaschinen benötigt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Das sind 1360 Maschinen mehr, als das Unternehmen noch im vergangenen Jahr für die folgenden zwei Jahrzehnte vorausgesagt hatte. Hauptgrund sei eine verstärkte Erneuerung älterer Jets durch weniger spritdurstige Modelle, hieß es.

Boeing liefert nach 737-Max-Mängeln wieder mehr Jets aus

ARLINGTON - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Mai nach den jüngsten Problemen am Mittelstreckenjet 737 Max wieder deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt fanden 50 Passagier- und Frachtmaschinen den Weg zu ihren Käufern und damit fast doppelt so viele wie im April, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht. Bei 35 der Jets handelte es sich um das Modell 737 Max. Im April hatte Boeing die Auslieferungen der Reihe deutlich drosseln müssen. Als Grund hatte das Unternehmen Fertigungsmängel und nötige Inspektionen an Maschinen genannt, die noch in der Produktion steckten oder noch nicht ausgeliefert worden waren.

US-Richter blockiert vorläufig Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft

WASHINGTON - Die Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard durch Microsoft ist vorläufig von einem US-Richter blockiert worden. Er setzte den Deal am Dienstag zunächst bis zur Entscheidung über eine von der Handelsaufsicht FTC beantragte Einstweilige Verfügung gegen die rund 69 Milliarden Dollar teure Übernahme aus. Eine Anhörung darüber wurde für den 22. und 23. Juni angesetzt.

Frankfurter Flughafen erholt sich im Mai weiter



FRANKFURT - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im Mai weiter von der Corona-Krise erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz rund 5,1 Millionen Passagiere und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit lag das Aufkommen noch 17,5 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Mai 2019. Im April hatte der Rückstand bei rund 20 Prozent gelegen. Im Gesamtjahr soll das Passagieraufkommen in Frankfurt nach Einschätzung des Fraport-Vorstands auf etwa 80 bis 90 Prozent des Rekordniveaus von 2019 klettern.

ROUNDUP: Wacker Neuson will mit Baumaschinen weiter aufdrehen - Kurssprung

MÜNCHEN - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will sein Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und profitabler werden. So soll der Umsatz im jährlichen Schnitt um acht Prozent wachsen und im Jahr 2030 rund vier Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der operative Gewinn soll sich im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppeln. Dabei hat der Vorstand um Unternehmenschef Karl Tragl mögliche Übernahmen noch nicht eingerechnet; stellt sie aber ausdrücklich in Aussicht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP 2/Heidelberger-Druckmaschinen-Chef: 'Wir wollen besser werden'

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck will mittelfristig profitabler werden. "Das neue Geschäftsjahr wird kein einfaches werden", sagte Unternehmenschef Ludwin Monz am Mittwoch in einem Gespräch mit Journalisten. Das Unternehmen sei weiter von Kostensteigerungen betroffen, mit denen es umgehen müsse.

ROUNDUP/Werbegeschäft im Fokus: EU-Kommission geht gegen Google vor

BRÜSSEL - Die EU-Kommission geht in einem wichtigen Wettbewerbsverfahren gegen das Werbegeschäft von Google den nächsten Schritt. Die Kommission forderte am Mittwoch, dass der Internet-Konzern Teile seiner Werbedienste und damit Teile seiner Geldmaschine verkaufen muss. Dabei geht es zentral um die Frage, ob Google sich bei Anzeigendiensten gegenüber Rivalen bevorteilt und dadurch den Wettbewerb verzerrt hat.

ROUNDUP: Shell erhöht Dividende und plant weitere Aktienrückkäufe

LONDON/NEW YORK - Der Energieriese Shell will die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag in New York kündigte das neue Management des Öl- und Gaskonzerns am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Zugleich bekräftigte der seit Januar amtierende neue Konzernchef Wael Sawan die Ambitionen, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren. Die milliardenschweren Aufwendungen sollen aber in den kommenden zwei Jahren geringer ausfallen als bisher.

Weitere Meldungen



-Silver Lake streicht Annahmeschwelle aus Software-AG-Angebot - Frist länger -Langjähriger Philips- und ASML-Manager wird neuer Chef von Süss Microtec -Safran-Chef sieht Flugzeughersteller in 'beispielloser Versorgungskrise' -Meyer-Burger-Chef Erfurt warnt vor Verlagerungen der Solarbranche -Vodafone: Großbritannien-Geschäft soll mit Three UK fusionieren -Stellenabbau: ProSiebenSat.1-Chef rechnet mit deutlichen Einschnitten -SPD-Chefin Esken: Mieterschutz im Vordergrund

-Grünstahl-Anlage: Ministerium rechnet mit Freigabe in nächsten Wochen -Medien-Unternehmen Sport1 steht zum Verkauf

-Tui Deutschland: Starke Sommersaison - Gästezahlen teils über 2019 -McKinsey-Studie sieht Milliardenpotenzial für ChatGPT & Co. -Neuer Mietspiegel für Berlin - Mieterhöhungen drohen

-Studie: Bis zu 25 Prozent weniger Klimagase durch Digitalisierung -Befragung: Fernsehprogramm bleibt wichtigste Nachrichtenquelle -Juliane Leopold zieht sich aus Rennen um RBB-Intendanz zurück -EVG: Sind einem Tarifabschluss bei der Bahn näher gekommen -DB-Vorstand: Tarifabschluss noch diese Woche muss das Ziel sein -EU-Parlament will schärfere Regeln für Künstliche Intelligenz -RTL+ wächst durch Reality, Sport und starke TV-Marken -Fahrradbranche fordert Ausbau von Radwegen und Subventionen -Solarwirtschaft sucht 100 000 Arbeitskräfte

-ROUNDUP: Verteidigungsausschuss votiert für Ausbau der Luftverteidigung -Städtetag: Nun richtige Reihenfolge bei der Wärmewende -Versicherer warnen wegen Klimaschäden vor stark steigenden Prämien -ROUNDUP: Viele Apotheken geschlossen - 'Protesttag' für mehr Geld -Sat.1-Chef: Wir sind nun weiblicher und älter - und das ist gut so -ROUNDUP 2: Erneuter Greenpeace-Protest gegen Deutsche-Bank-Fondstochter DWS -Meta entwickelt 'menschenähnliches' KI-Modell für Bild-Generierung -Bauindustrie fordert weniger Bürokratie

-IG Metall: EU-Kommission mit Förderung in Duisburg einverstanden -ROUNDUP: Sorge vor höheren Mieten und Kostenfallen - Kritik am Heizungsgesetz -TV-Quoten: Comedy beschert RTL gute Einschaltquote

-Habeck rechnet mit Fördergenehmigung für Grünstahl-Anlage im Sommer -Studie: IT-Angriffe auf Verbraucher stark gestiegen°



