APA avanciert zur größten nationalen Nachrichtenagentur-Gruppe Europas

Wien (ots) - APA wuchs 2022 um 4,9 Prozent - Umsatz von 74,35 Mio. Euro machte

APA zur umsatzstärksten, national tätigen Nachrichtenagentur-Gruppe Europas -

2023 steht im Zeichen von Trusted AI - Short-Report

(https://report.apa.at/334-2/)



Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des russischen Angriffskrieges gegen die

Ukraine oder der Energiekrise machten 2022 zu einem anspruchsvollen und

fordernden Jahr. Trotz schwieriger Markt- und Rahmenbedingungen gelang es der

APA-Gruppe im Geschäftsjahr 2022 ein deutliches Umsatzwachstum vorzulegen. Der

Konzernumsatz 2022 betrug 74,35 Mio. Euro und konnte gegenüber 2021 (70,86 Mio.)

um 3,49 Mio. Euro oder 4,9 Prozent gesteigert werden. Die APA avancierte damit

zur größten nationalen Nachrichtenagentur-Gruppe Europas; als global oder

international tätige europäische Agenturen gelten die französische AFP, die

deutsche DPA, die spanische EFE und die britische PA.





Maßgeblich zum Wachstum beigetragen haben alle Bereiche des Unternehmens: dieGeschäftsfelder Nachrichtenagentur mit der APA-Redaktion, Informationsmanagementmit APA-OTS und APA-DeFacto und PictureDesk, Informationstechnologie mit APA-ITund Gentics. Der Gesamterfolg bestätigt die strategische Ausrichtung derAPA-Gruppe als neutrale und digitale NewsTech-Plattform.Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2022 bei 4,50 Mio. nach 3,82Mio. Euro 2021, das Jahresergebnis (EGT) betrug 2,97 Mio. Euro nach 3,43 Mio.Euro 2021. Der Personalstand des Konzerns nach dem Beschäftigungsausmaß(Vollzeitäquivalent) erhöhte sich auf 505 nach 500 in 2021. Clemens Pig,geschäftsführender Vorstand der APA - Austria Presse Agentur und Präsident derEANA - European Alliance of News Agencies, gab im Zuge der Gremiensitzungen amMittwochvormittag neben der Präsentation des wirtschaftlichen Jahresberichts inseiner Keynote "The State of Play" einen Strategieausblick der APA-Gruppe imeuropäischen Umfeld der digitalen Transformation und skizzierte "dieWeiterentwicklung der APA vom nationalen Nachrichten-Lieferanten zurinternationalen NewsTech-Plattform".APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) undAufsichtsratsvorsitzender Roland Weißmann (ORF) dankten allen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern der APA-Gruppe für ihren Einsatz für den Unternehmenserfolg."Die APA gilt als zukunftsweisende und zuverlässige Content- undTechnologieplattform für die Medien- und Kommunikationsbranche - mit einemaußergewöhnlich hohen Maß an Innovationskraft. Damit ist es der APA gelungen,die Kraft und Stärke des genossenschaftlichen Grundmodells in die Zukunft zuführen und das Unternehmen wirtschaftlich an Europas Spitze der unabhängigen,