Neckarsulm (ots) - Kaufland schreitet bei der Haltungsform-Kennzeichnung seinerEigenmarken-Trinkmilch voran. Dabei im Fokus: Die Kennzeichnung derEigenmarken-Trinkmilch mit höheren Haltungsform-Stufen. Hier hat sich dasUnternehmen im Sinne des Tierwohls nun eine neue Zielmarke gesetzt: Im kommendenJahr wird Kaufland die Trinkmilch seiner Eigenmarken ausschließlich ab derHaltungsform-Stufe 2 anbieten. Damit gehört Kaufland in Deutschland zu denersten Lebensmittelhändlern, die keine Milch mehr aus der niedrigstenHaltungsform-Stufe anbieten."Eine nachhaltige und langfristige Verbesserung des Tierwohls kann nur gemeinsamgelingen und fängt bei unserem Sortiment an. Wir möchten, dass der Kauf vontierwohlfreundlicheren Produkten in Zukunft zu einer Selbstverständlichkeitwird. Mit dem flächendeckenden Angebot an Trinkmilch ab der Haltungsform-Stufe 2bei unseren attraktiven Eigenmarken, machen wir es unseren Kunden daher künftigganz einfach, sich bei ihrem Einkauf für mehr Tierwohl zu entscheiden. ", sagtStefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische bei Kaufland.Bereits seit vergangenem Jahr kennzeichnet Kaufland als einer der erstenLebensmittelhändler schrittweise sein Trinkmilchsortiment der Eigenmarken mitden Haltungsform-Stufen. Die Haltungsform-Kennzeichnung ist eine vierstufigeKlassifikation zur Einordnung des Tierwohl-Niveaus und wird seit der Einführung2019 genutzt. Kaufland steht für eine faire und langfristige Partnerschaft mitseinen Lieferanten. Das klare Bekenntnis des Unternehmens zu den Haltungsformenermöglicht ihnen sichere Absatzmärkte und gibt ihnen Planungssicherheit.