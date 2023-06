(In der Meldung vom 30. Mai 2023, 12.18 Uhr, wird im vorletzten Absatz ein Rechenfehler behoben und klargestellt, dass nächstes Jahr 12 400 Öl- und Gasheizungen erneuert werden müssen. Zudem wird klargestellt, dass 2024 rund 3,2 Millionen Heizungen 30 Jahre und älter sein werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Angaben zu dieser Zahl korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition sucht nach einem Kompromiss im Streit um das geplante Heizungsgesetz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Bereitschaft für Nachbesserungen gezeigt. Die Grünen forderten die FDP auf, den Weg für das parlamentarische Verfahren frei zu machen. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Es kommt jetzt darauf an, dass alle pragmatisch an den besten Lösungen arbeiten."