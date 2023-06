Amstetten, Österreich (ots) - Energiegemeinschaften einfach aufbauen und

verwalten und Energie effizient nutzen - das ist die Mission des Startups

energyfamily aus Niederösterreich. Wie das gelingen soll? Mit einer intuitiven

Webplattform und einem innovativen, satellitenbasierten Vorhersagetool. Damit

bietet energyfamily nicht nur Privatpersonen, KMUs und Gemeinden die

Möglichkeit, gemeinsam Energie zu nutzen und zu verteilen. Auch Unternehmen

können als Zulieferer und Partner attraktive Vorteile nutzen und

Energiegemeinschaften als Booster für das eigene Business nutzen.



"Unsere Webplattform und unser satellitenbasiertes Energiemanagement sind nicht

nur für Energiegemeinschaften von unschätzbarem Wert, sondern bieten auch

Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit", sagt Lukas Prenner,

Gründer von energyfamily. "Wir möchten Unternehmen dazu ermutigen, Teil der

Sharing Economy im Energiesektor zu werden und von den vielfältigen Chancen zu

profitieren, die Energiegemeinschaften bieten."





Als Zulieferer oder Partner von energyfamily können Unternehmen von folgendenVorteilen profitieren:1. Neue Geschäftsmöglichkeiten : Durch die Zusammenarbeit mit energyfamily habenUnternehmen die Möglichkeit, ihr Angebotsspektrum zu erweitern und von denwachsenden Energiegemeinschaften zu profitieren. Energielieferanten,Energieberater, Wallbox-Produzenten, Installateure und andere Branchenakteurekönnen ihre Produkte und Dienstleistungen gezielt an Energiegemeinschaftenvermarkten.2. Hohe Skalierbarkeit: energyfamily ermöglicht es Unternehmen, die Plattformals White-Label-Partner zu nutzen und sie ihren eigenen Kunden zur Verfügungzu stellen. Dadurch können Unternehmen die Vorteile der Plattform nutzen undgleichzeitig ihre eigene Marke stärken.3. Starkes Netzwerk: energyfamily baut ein breites Netzwerk an Partnern ausallen relevanten Bereichen auf. So entstehen wertvolleKooperationsmöglichkeiten und Synergien können genutzt werden.4. Innovatives Energiemanagement: Durch das satellitenbasierte, prädiktiveEnergiemanagement von energyfamily können Energieproduktion und -nutzungoptimiert werden, und zwar einfach und kostengünstig - so können auch kleinePV-Produzenten von dem Vorhersagetool profitieren, Kosten senken undgleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung leisten."Wir sind stolz darauf, mit energyfamily eine Vorreiterrolle in der Entwicklungund Förderung von Energiegemeinschaften einzunehmen", so Lukas Prenner, Gründervon energyfamily. "Wir sind überzeugt, dass durch die Zusammenarbeit mitUnternehmen aus verschiedenen Branchen ein nachhaltiger Wandel in der